Рогозин: частная фирма в Воронеже делает агрегаты для космического корабля Boeing

Частное предприятие в Воронеже производит агрегаты для пилотируемого космического корабля Starliner американской компании Boeing, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Эти корабли американские нужны. Мы им желаем успехов и подсказываем некоторые вещи, в том числе проводим консультации технических специалистов", — отметил Рогозин, сообщает ТАСС.

В этом нет ничего удивительного, подчеркнул Рогозин. Более того, в Воронеже работает частное предприятие, которое делает агрегаты для американских пилотируемых кораблей, речь идет о кораблях Starliner.

"В системе посадки они кое-что делают по их заказу. Они для Boeing делают. Я сам удивился, когда узнал", — отметил глава "Роскосмоса".

Новый корабль Starliner весит 13 тонн, рассчитан на экипаж из семи человек и способен в течение 60 часов осуществлять автономный полет.