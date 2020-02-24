Нужна помощь: Дашу Коновалову спасет внутривенное питание

Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о четырехлетней Даше Коноваловой из Новосибирска.

У девочки врожденный порок развития кишечника. За свою жизнь Даша перенесла множество сложных операций, и хирургам пришлось удалить значительную часть кишечника. Жизнь девочке спасли, но теперь ее организм плохо усваивает обычную пищу, поэтому Даша остро нуждается в специальном внутривенном питании. В больнице ребенок получает его бесплатно, но после выписки маме нужно будет приобретать это дорогое питание самостоятельно. У нее такой возможности нет.

Из письма Марии Коноваловой, мамы Даши: "У Даши с рождения болезнь Гиршпрунга: часть кишечника не работает, пища не проходит и не усваивается. За четыре года дочке сделали 15 операций, весь толстый кишечник удален. Поэтому Дашу приходится кормить внутривенным питанием: в больнице его выдавали бесплатно, а когда мы вернулись домой, питание дочери было куплено на собранные Русфондом средства, спасибо всем, кто помогал! Даша стала набирать вес, лучше себя чувствовать, начала даже заниматься танцами. Мы вместе с врачами надеялись, что дочка сможет перейти на обычную пищу. Но этого не произошло, и в середине декабря Дашу вновь госпитализировали с приступом. Сейчас дочка в больнице, ее кормят внутривенно. Чтобы Дашу выписали домой, мы должны купить питание и все необходимое для его введения сами. Средств на такую покупку у меня нет, воспитываю одна двоих детей. Прошу, помогите!"

Для спасения Даши Коноваловой не хватает 725 836 руб.

Максим Климович, хирург, Детская городская клиническая больница №1 (Новосибирск): "У Даши синдром короткой кишки. По жизненным показаниям ребенок нуждается в препаратах для парентерального питания и специализированном оборудовании для его введения".

Стоимость внутривенного питания на полгода и расходных материалов для его введения 839 373 руб.

26 430 руб. собрали телезрители "НСК 49".

87 107 руб. собрали читатели infopro54.ru и rusfond.ru.

Не хватает 725 836 руб.

ПОМОЧЬ ДАШЕ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире ВГТРК и радио "Вера", в социальных сетях, а также в 147 печатных, телевизионных и интернет-СМИ. Возможны переводы с банковских карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Всего собрано свыше 14,229 млрд руб. В 2020 году (на 20 февраля) собрано 167 884 811 руб., помощь получил 151 ребенок. Русфонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник" за 2000 год, входит в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг. В 2019 году Русфонд выиграл президентский грант на проект "Совпадение. Экспедиция доноров костного мозга", а его Национальный РДКМ – президентский грант на проект "Академия донорства костного мозга", грант мэра Москвы на проект "Спаси жизнь – стань донором костного мозга" и грант Департамента труда и соцзащиты населения Москвы на проект "Столица близнецов". Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.

Адрес фонда: 125315, г. Москва, а/я 110;

rusfond.ru; e-mail: rusfond@rusfond.ru

Приложения для айфона и андроида rusfond.ru/app

Телефон: 8-800-250-75-25 (звонок по России бесплатный), 8 (495) 926-35-63 с 10:00 до 20:00.