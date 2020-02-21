Россиян хотят штрафовать за борщевик

Совет Федерации направил в министерство юстиции РФ предложения к новой редакции Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которые предусматривают штраф для граждан за борщевик на их личных дачных и приусадебных участках, передает РИА Новости.

Сенаторы предлагают штрафовать за наличие данного вредного растения и других сорняков, в частности, амброзии, физических лиц на сумму от 2 до 3 тысяч рублей, должностных лиц на 5-10 тысяч рублей, частных бизнесменов – 7-12 тысяч, юридических лиц – от 20 до 30 тысяч рублей.

В документе предлагается дать право на оформление соответствующих протоколов не только сотрудникам Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ, но и местным и региональным органам власти.

Комментируя данную инициативу эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова пояснила, что борщевик является очень опасным сорняком и избавиться от него можно только когда он еще маленький – извести его потом нельзя ни скосив, ни засыпав землей. Она подчеркнула, что можно извести сорняк с помощью гербицидов, но они вряд ли подойдут для дачников.

Кроме того, по словам Вороновой, борщевик убивает другие растения, тогда как ожог от него очень опасен для людей и животных.

Борщевики — преимущественно двулетние, реже многолетние травы. Стебли у разных видов возносятся на различную высоту — от 20—50 сантиметров до 250.

Селективного гербицида на сегодня не существует, однако разработка его ведётся во многих научных центрах. Борщевик орошают горючей жидкостью и поджигают. Землю в месте произрастания несколько раз за сезон перепахивают. Борщевик замещают другими растениями, для чего необходимо использовать быстрорастущие растения с большим количеством семян, например, кострецы и бобовые культуры (козлятник и галега). Поверхность земли укрывают непроницаемым для него материалом. Искусственно разводят борщевичную моль — единственного известного на сегодняшний день природного вредителя борщевика.