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21 февраля 202015:36

Банк Швеции начал тестирование собственной криптовалюты

Riksbanken

Банк Швеции совместно с консалтинговой фирмой Accenture объявил о начале тестирования цифровой кроны. Проект продлится до конца февраля 2021 года на базе изолированной тестовой сети, сказано на сайте Банка Швеции. E-крона может стать альтернативой наличным и ориентирована на осуществление платежей через мобильное приложение.

В рамках пилота пользователи протестируют возможности хранения цифровой валюты в электронном кошельке, пополнения счета и снятия средств через мобильное приложение или смарт-часы. При создании цифровой валюты использовалась платформа Corda, разработанная блокчейн-консорциумом R3. Банк Швеции отмечает, что Corda существенно отличается от других криптовалют, что позволяет создать сеть, доступную только для участников тестирования.

Швеция начала разработку собственной цифровой валюты на блокчейне еще в 2017 году. Окончательное решение по вопросу запуска е-кроны еще не принято и даже после окончания тестов Центральный банк продолжит вести диалог с участниками финансового рынка, государственными агентствами и гражданами, пока все стороны не придут к единому решению.

Швеция уже несколько лет лидирует среди стран, практически отказавшихся от использования наличных средств. Их доля составляет только 20% от всех торговых операций. По данным Банка международных расчетов, в 2018 году объем наличных денег в обращении в Швеции составлял 1,4%. Это самый низкий показатель среди 50 стран, вошедших в исследование банка. 

Почти все в Швеции пользуются мобильными платежными приложениями, по оценкам, розничные продавцы могут прекратить прием наличных денег к 2023 году.

Пока ближе всех к созданию собственной криптовалюты находится Китай. Проект по созданию цифрового юаня может запуститься уже в этом году. По мнению ряда специалистов, распространением китайской криптовалюты займутся Wechat и Alipay. Представители китайского Центробанка позиционируют национальную цифровую валюту как актив для ведения взаиморасчетов. Специалисты ЦБ утверждают, что цифровой юань не будет спекулятивным инструментом.

В США также изучают возможность создания собственной цифровой валюты на блокчейне. Бывший председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) Кристофер Джанкарло возглавил некоммерческую инициативу по продвижению и изучению цифрового доллара, который можно будет “отправлять так же легко, как текстовое сообщение”, сообщало издание The Wall Street Journal.

Экс-председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами США Кристофер Джанкарло тоже продвигает идею оцифровки доллара США при помощи технологии блокчейн Цифровой доллар, согласно заявлению авторов проекта The Digital Dollar Project, будет представлять собой третий формат валюты, будет обеспечен резервами Федерального резерва и, имея цифровую форму, должен быть таким же легким для осуществления транзакций, как, например, отправка текстовых сообщений.

В запуске инициативы принимают участие бывший директор по инновациям CFTC Даниэль Горфин, брат Кристофера Джанкарло Чарльз и хедж-фонд Silver Lake Partners. Они надеются, что их усилия приведут к возникновению “полностью электронной валюты на блокчейне”.

Для более эффективной реализации поставленной цели в рамках проекта создана некоммерческая организация Digital Dollar Foundation. Братья Джанкарло предоставят первичное финансирование, в то время как компания Accenture сосредоточится на исследовательской работе.

Экс-председатель CFTC уверен, что промедление США в разработке национальной цифровой валюты может привести к тому, что доллар отдаст первенство юаню, так как Народный банк Китая принимает активные меры к его цифровизации.

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