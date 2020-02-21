Смерть дочери-наркоманки и исчезновение мужа довели женщину до 350 килограммов

56-летняя Любовь Нурдинова из Тюмени уже пять лет не выходит из дома. Причиной тому стал ее запредельный вес — 350 килограммов, из-за которого она прикована к постели. Долгие годы женщина видит перед собой только подушку и экран мобильного телефона. Вся забота о лежачей возлегла на плечи ее 24-летнего сына Алексея, он ухаживать за матерью с семи лет.

Почему-то Любовь Нурдинова скрывает от всех свою сестру-двойняшку. Вместо этого к больной женщине в квартиру стали приходить незнакомые люди, которых соседи считают черными риэлторами.

По словам соседки Нурдиновой, женщина была жизнерадостной и счастливой до смерти дочери, которая погибла от наркотиков. Также у Любови исчез муж.

Первой на историю женщины обратила внимание тюменская журналистка Мария Токмакова. Она опубликовала фотографии тяжелобольной в Интернете. По словам Марии, Любовь сама обратилась к ней за помощью. Журналистка рассказала Андрею Малахову, что Нурдинова живет в чудовищных условиях, на окраине Тюмени, в трехэтажном панельном доме. В квартире женщины творится хаос и стоит неприятный запах. К кровати Любови приколочена доска, чтобы та могла поместиться на ней.

Сын Нурдиновой поделился, что полностью выполняет уход за лежачей. Из-за этого ему пришлось даже уйти с работы. По мнению мужчины, корень зол его матери кроется в депрессии, которой она страдает.

Родная сестра-двойняшка Нурдиновой Валентина Аббасова тоже страдает от лишнего веса. По ее словам, периодически она соблюдает диету, но потом снова срывается, и вес набирается быстрее в два раза.

Лечащий врач самой тяжелой женщины Казбек Аутлев уверен, что причина возникновения избыточного веса у его пациентки — результат повышенного поступления пищи в организм.

На прямую связь со студией вышла сама Любовь Нурдинова, которую срочно госпитализировали в местную больницу. По словам женщины, чувствует она себя хорошо и даже похудела.

На что пошла родная дочь Нурдиновой, чтобы прокормить мать? Почему сестра-двойняшка за долгие годы ни разу не навестила Любовь?

Кто пытается завладеть квартирой обездвиженной женщины? Можно ли ее спасти? Ответы на эти и другие вопросы в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".