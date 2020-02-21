Патриарх Кирилл заинтересовался вкусами детей

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил обеспокоенность касательно того, что немалая часть молодых людей оканчивает школу со скудными представлениями о русской культуре. По его мнению, это не способствует воспитанию у несовершеннолетних патриотических чувств, любви и уважения к собственной стране.

Патриарх Кирилл призвал воспитывать эстетические вкусы россиян с детства. Для этого, по его словам, необходимо в школах преподавать архитектуру и другое изобразительное искусство. Предстоятель Русской православной церкви отметил, что для этого курса нужен учебник, которых будет содержать не только информацию о стилях или о способах художественного выражения, а также станет отображать духовное содержание нашей эпохи. Патриарх Кирилл подчеркнул, что если такая трактовка культуры будет иметь место в российских школах, то это станет важным фактором для формирования личности молодых людей. Выступление представителя Русской православной церкви приводится на официальном сайте Московского Патриархата.



В ноябре 2019 года Патриарх Кирилл предложил создать специальный культурологический курс для основной школы, который позволил бы ученикам глубже познакомиться с отечественной культурой и противостоять деструктивным моделям поведения, навязываемым в Интернете.