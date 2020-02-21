В США подозревают Россию во вмешательстве в президентские выборы 2020 года

Американская разведка сообщила законодателям США о том, что российская сторона вмешивается в президентскую избирательную кампанию 2020 года, чтобы нынешний президент Дональд Трамп был переизбран на второй срок, сообщили два чиновника, передает Reuters.

Отмечается, что эта информация поднимает вопрос о честности новой избирательной кампании в США, добавляя вопросы о том, предпримет ли администрация Трампа надлежащие шаги для борьбы с таким вмешательством, о котором в США заявляли еще в 2016 году.

Один из чиновников заявил, что на прошлой неделе брифинг американских спецслужб был посвящен попыткам России повлиять на выборы 2020 года и посеять раздор в американском электорате.

О предупреждении впервые сообщили издания The New York Times и Washington Post. В Times заявили, что эта новость привела в бешенство Трампа, который пожаловался, что демократы будут использовать эту информацию против него.

За время своего президентства Трамп не раз отвергал сообщения разведывательного сообщества о вмешательстве России в выборы 2016 года как заговора с целью подорвать результаты Трампа в ходе победы на выборах.

На следующий день после брифинга 13 февраля в Комитете по разведке палаты представителей Трамп обозлился на тогдашнего директора национальной разведки Джозефа Магуайра, и на этой неделе он объявил, что Магуайр будет заменен Ричардом Гренеллом, сторонником Трампа.

Позднее в отчете указывалось, что Трамп сообщил, что в его списке кандидатов на пост главы национальной разведки находится Даг Коллинз — республиканец из штата Джорджия.