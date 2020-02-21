Видео со стриптизом: праздник в питерском морге

Городское бюро судебно-медицинских экспертиз Санкт-Петербурга решило отметить грядущий День защитника Отечества с размахом. Для этого сотрудники даже пригласили профессиональную стриптизершу.

О случившемся сообщает "Фонтанка". На опубликованных кадрах видно, как сотрудники морга сидят за праздничным столом, а перед ними выплясывает обнаженная женщина. Судя по реакции людей, зрелище им очень нравится: слышны радостные возгласы, некоторые снимают происходящее на камеру. Видео в редакцию прислал читатель, который рассказал, что наблюдал праздник в помещении ординаторской.

Заведующий отделом судебно-медицинских экспертиз Виктор Василенко подтвердил данную информацию. На вопрос о том, понравилась ли ему стриптизерша, мужчина ответил: "Да нормально, девушка как девушка".

Василенко рассказал, что поздравление для мужчин было организовано в ординаторской, общей комнате для отдыха медперсонала.

Ранее известная в Татарстане стриптизерша Юлия Кузьмина извинилась перед сотрудниками ГИБДД за эротический танец в форме сотрудника правоохранительных органов. По словам женщины, данный образ символизировал зеленый свет на дороге жизни, который она желала имениннику, станцевав перед ним в обнаженном виде.