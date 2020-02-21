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Коронавирус 2 минуты назад

21 февраля 202020:45 Елена Ерофеева

Украина вернулась в Средневековье: автобус с эвакуированными из Китая чуть не сожгли

Западная пресса пытается найти хоть какое-то объяснение произошедшему с эвакуированными из Китая украинцами, которых на родине забросали камнями. Развал системы здравоохранения и недоверие к собственному правительству — это одна из версий, которые на поверхности. Журналисты констатируют: эти события подтверждают, что реальными проблемами населения в стране никто на деле не занимается. Цитируют и самих эвакуированных, которым продолжают поступать угрозы. Случившееся уже осудили в украинском представительстве ООН. И даже президент Зеленский признал, что Украина сегодня — это Европа Средневековья.

Сквозь стену огня в автобусы летят камни и бутылки. Кто-то из пассажиров робко протягивает в окно флажок Украины, но толпа на желто-синий не реагирует. Градус слишком высок.

В автобусах испуганные дети, женщины прикрывают их собой. Снаружи полицейское оцепление, которое принимают удар на себя. 10 гвардейцев тяжело ранены.

"Я никому не судья и сам не ангел. Но то, что произошло сегодня, это стыдно. Стыдно и то, что эти пьяные люди спекулировали на патриотических вещах", — говорит Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины.

Но автобусы все-таки проезжают сквозь живой коридор. Под охраной людей заводят в санаторий. Угрозы продолжаются.

Когда под Полтавой украинцы нападают на украинцев, Зеленский решает судьбу шпица Мишеля и его хозяйки Анастасии. Настя не смогла вернуться из Уханя. Помехой стал шпиц. Девушку сначала заставили собрать все документы о здоровье пса, но в день вылета все отменили.

"Мне позвонили и сказали, что я не могу быть эвакуирована", — жалуется Анастасия Зинченко.

Те, кто все же вернулся, был не готов к столь "теплому" приему. Криком отчаяния стала вот эта надпись в соцсетях: "Национальность изменить нельзя".

"Не думали, что это перерастет в такой бунт, что будут баррикады строить, поджигать их, камни в автобусы кидать. Это немножко в шок некоторых людей привело. Да, было неожиданно", — рассказывает Никита Тюрев, один из эвакуированных.

Удивили и условия, в которых придется провести две недели.

- Вот это наша комната, этот душ бьет меня током. Дверь не закрывается просто, что с ней?

Глава Минздрава Зоряна Скалецкая сначала обещала провести все 14 дней на карантине вместе с эвакуированными, но сегодня утром в санатории ее уже не было.

"Министр выехала. Но вчера она была с нами до двух часов ночи", — сообщил Александр Блинов, директор медицинского центра "Новые Санжары".

Потом она снова объявилась. Выложила фото из отдельного vip-домика на территории санатория, где якобы будет жить все две недели и питаться из одного котла с отдыхающими — тушеной картошкой с котлетами и гречкой с сардельками.

В 2016 году представители НАТО выделили 65 тысяч евро на новое оборудование для этого центра. В граните увековечили девиз санатория: "Здоровая нация — сильная Украина". Но в здоровье украинской нации усомнился даже ее президент.

"Мы постоянно говорим, что Украина — это Европа. Так вот вчера, откровенно вам скажу, в некоторых эпизодах казалось, что мы Европа эпохи Средневековья, к сожалению", — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В национальном позоре Украины киевские политики снова обвинили Москву — старая песня. Сначала бывший пресс-секретарь бывшего президента посетовал, что эвакуацию из Уханя назначили как раз на годовщину майдана.

"Сталкивают лбами, чтобы мы потеряли память. Колеблюсь только: эту дату определили на Банковой или просто из Кремля спустили?" — возмущается Святослав Цеголко.

Потом действующий премьер-министр Гончарук перевел стрелки на восток.

"Те события, которые вчера происходили, по моему мнению, являются следствием, в том числе, информационной войны, которая продолжается в отношении нашей страны и изнутри, и снаружи", — считает Алексей Гончарук, премьер-министр Украины.

Свести все к провокации извне, конечно, гораздо удобнее, чем объяснить откровенно дикое поведение своих граждан, которое накануне увидел весь мир.

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