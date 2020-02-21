Система мониторинга здоровья: как в Китае спасаются от больных коронавирусом

Новый очаг коронавируса в Азии — теперь Южная Корея. За последние сутки число заразившихся там возросло на 48 человек, а всего их более двухсот. Эпицентр эпидемии — город Тэгу, где пожилая женщина, заболевшая еще 10 февраля, отказывалась сдавать анализы и ходила в церковь местной христианской секты. В итоге заразились десятки прихожан. Сейчас в Тэгу закрыты детские сады и библиотеки, улицы опустели, но инфицироваться могли сотни.

В Китае уже выявлен случай повторного заражения коронавирусом. Это означает, что пожизненного иммунитета от болезни нет. Еще одной тревожной новостью стало распространение вируса в китайских тюрьмах — там уже не менее пятисот случаев.

Минимизировать негативное влияние эпидемии COVID-19 на китайскую экономику — главная задача, которую предстоит решить правительству. Во время телефонных переговоров с лидерами Великобритании и Франции председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что борьба с эпидемией вступила в решающую стадию.

Одними из первых возобновили работу в Пекине предприятия по производству медицинских масок. Один из заводов еще полмесяца назад выпускал подгузники. В рекордные сроки его переоборудовали под производство медицинских масок. Теперь ежедневно он производит до миллиона штук. Все это в ближайшее время поступит на пекинский рынок.

Защите персонала уделяется особое внимание. Маски, дезинфекция, рабочая одежда — неотъемлемая часть ежедневного рабочего процесса.

Из-за ограничений транспортного сообщения задача номер один для местных компаний — вернуть сотрудников из родных городов и поселков. Изобретательность проявили местные власти — совместно с предприятиями они организовали для рабочих чартерные автобусы и поезда. В Цзяшане пошли дальше — там своих людей возвращают самолетом.

"На наших предприятиях в основном работают выходцы из Сычуаня, где риск распространения коронавируса достаточно низкий, поэтому самый эффективный и безопасный способ вернуть их — чартерный рейс", — рассказал заместитель главы уезда Цзяшань провинции Чжэцзян.

В провинции Чжэцзян одними из первых в стране ввели систему мониторинга состояния здоровья через специальную интернет-платформу. Сотрудникам предприятий достаточно заполнить бланк в мобильном приложении. После этого появится QR-код с подробной информацией о том, был ли человек в зоне эпидемии и каково состояние его здоровья. По словам заместителя главы Центра данных города Ханчжоу Люя Ганфэна, эта система позволяет следить за эпидемической ситуацией во всем городе.



Вся информация обновляется в режиме реального времени. В этом мобильном приложении можно получить любую информацию, которая касается эпидемической ситуации в стране. Здесь есть очень много полезных функций, одна из них показывает на карте расстояние от человека до ближайшего микрорайона, где был выявлен случай заражения коронавирусом.

Система мониторинга здоровья уже работает в провинциях Чжэцзян, Сычуань и на острове Хайнань.