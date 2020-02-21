Турция направила запрос о размещении Patriot

Информацию о том, что Турция направила запрос в США о возможности размещения американских зенитных ракетных комплексов Patriot на своей территории, подтвердил представитель власти США. По его словам, решение насчет этого пока не принято.

Ранее глава оборонного ведомства Анкары Хулуси Акар заявил, что Штаты могли бы обеспечить Турцию зенитными ракетными комплексами Patriot. При этом он отметил, что турецкая сторона продолжит ставить на боевое дежурство российские комплексы С-400, сообщает "Интерфакс".

В четверг, 20 февраля, в агентстве Bloomberg рассказали о том, что Турция обратилась к Вашингтону с просьбой развернуть две батареи Patriot на юге страны. Это нужно Анкаре для того, чтобы сдерживать действия России и Дамаска в сирийской провинции Идлиб. В посольстве США в Турции отказались комментировать данную информацию.