На пути Юго-Восточной хорды обнаружили 4 участка радиоактивного загрязнения

Четыре очага радиации обнаружили специалисты предприятия "Радон", которые приступили к обследованию участка под строительство Юго-Восточной хорды. Часть трассы пройдет вдоль "Московского завода полиметаллов". В 60-х годах там закапывали радиоактивные отходы фактически под забором предприятия. С фонящим наследием теперь предстоит разобраться.

Углубления в почве для замеров уровня радиации. Проверяют территорию (это около трех гектаров), где должна пройти Юго-Восточная хорда.

Обнаружено четыре участка поверхностного радиоактивного загрязнения. Площадь самого большого 450 квадратных метров. Максимальное превышение норм радиационной безопасности — в 3 раза.

Выявленные очаги загрязнения — это наследие советской атомной промышленности, точнее, бывшего завода полиметаллов. До конца 70-х годов здесь работали с радиоактивными материалами. Считается, что на территории самого предприятия чисто. Местных жителей беспокоят грязные пятна за его пределами.

"Мы рядом соседствовали и вполне себя хорошо чувствовали. Но вскрытие — это страшно", — говорит Ольга Соколова, жительница района Печатники.

Столичное правительство уже выделило 165 миллионов рублей. Дезактивацией под контролем общественности займется компания "Радон".

"Они вместе с экспертами обсуждают ход своих работ, проводят дозиметрию. Если надо, проводят в режиме видео, либо эксперты идут туда и смотрят, удостоверяются", — рассказывает Людмила Стебенкова, депутат Московской городской думы.

Специальный датчик фиксирует уровень радиации каждые 10 минут.

- Последний замер в 14:40 он передал 0,089 микрозиверта в час.

- То есть там находиться безопасно?

- Да, конечно. У нас средний уровень по Москве 0,13 микрозиверта в час, — объясняет Владимир Осадчий, специалист участка мониторинга окружающей среду ФГУП "Радон".

Когда начнутся активные работы, датчик будет контролировать уровень радиации во время вскрытия почвы. Пробы (скорее всего, на разных участках степень загрязнения разная) изучат в лаборатории.

Предполагаемый объем загрязненного грунта — 450 кубических метров. Это примерно 10 грузовиков. Все, что представляет реальную опасность, извлекут, поместят в контейнеры и вывезут в хранилища "Радона".

"Это то, что вот сейчас на поверхности. Мы будем работать там более детально", — говорит Юрий Чистовский, начальник участка мониторинга окружающей среды и населения ФГУП "Радон".

"В Москве достаточно много промышленных зон. Очень много предприятий было, которые сейчас постепенно выводятся из Москвы. Эти площадки, естественно, обследуются. И, поверьте мне, обнаружить и очистить площадку, где найдена какая-то радиоактивность, намного проще, чем, например, какие-то другие вещи, например, нефтепродукты или отравляющие вещества", — объясняет Степан Калмыков, декан химического факультета МГУ им. Ломоносова.

Начало работ в мае. Сколько они продлятся, не берется сказать никто. Все зависит от того, сколько загрязненного грунта специалисты обнаружат, и как глубоко.