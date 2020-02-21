В Праге почтили память павших советских и русских воинов

В пятницу, 21 февраля, на Ольшанском кладбище в Праге собрались представители чешских ветеранских организаций, общественности, Министерства обороны и Генерального штаба национальных Вооруженных сил, послы России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Азербайджана, сотрудники российских загранучреждений, которые пришли поклониться могилам павших при освобождении Европы от нацистов солдат и офицеров Красной Армии и воинов Российской императорской армии, погибших в ходе наполеоновских войн.

На Ольшанском кладбище покоятся почти 500 красноармейцев, погибших в последние дни войны за свободу чешского народа, там же погребены останки офицеров, павших во время Заграничного похода Российской императорской армии 1813 года. Церемония была приурочена ко Дню защитника Отечества, передает ТАСС.

После торжественной церемонии в посольстве России в Праге состоялся торжественный прием, на котором посол Российской Федерации в Чешской Республике Александр Змеевский вручил юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." ветеранам- гражданам Чехии и проживающим в республике соотечественникам, среди которых были фронтовики, партизаны, блокадники и узники концентрационных лагерей.