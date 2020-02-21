В одной из башен Москва-сити рухнула часть наружного остекления

На 30-м этаже одной из башен Москва-сити, где располагаются жилые апартаменты, произошло обрушение части наружного остекления.

В настоящее время проводится эвакуация припаркованных рядом с башней автомашин, пострадавших в результате инцидента нет, передает ТАСС. Специалисты выясняют причины произошедшего.