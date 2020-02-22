22 февраля 202000:50 Николай Соколов

Хватит бесить! В соцсетях набирает популярность новый флешмоб

Хватит бесить! В соцсетях набирает популярность новый флешмоб

Он обсуждает такие проблемы, которые знакомы всем, как стендап-комик и высмеивает какие-то вещи. Например, "Родственники — Вайбер не для открыток". Киевский инстаграм-герой обозначает явления, которые бесят большинство. Беззлобно. В Дагестане — поддержали.

На улицах Махачкалы сегодня прошла серия одиночных пикетов против проблем, о которых не принято говорить, но и молчать уже — невозможно. Вышли только мужчины — с призывом ко всем девушкам. Протест организован по стандартной схеме подобных мероприятий. У участников акции — довольно решительный вид, для стояния с плакатами выбрано сразу несколько локаций.

Ну, а теперь стоит внимательно присмотреться к тому, что за информация, собственно, на них содержится. Вот, например, активист заявляет, что у него уже есть "гель для бритья". А другой и вовсе говорит за всех мужчин сразу. Мол, носки у него тоже имеются в наличии.

С учетом того, что всё это происходит накануне "дня защитника Отечества" — становится понятно, что перед нами некий крик души махачкалинских мужчин. И демонстрация усталости от подарков, которые кому-то могут показаться банальными. С чем, кстати, можно поспорить.

Но сейчас речь не столько о смыслах, сколько — о форме. Пикеты с постулатами против вещей, которые раздражают — нынче популярный жанр. Как оказалось — многим есть, что сказать.

Все гениальное в мире интернета просто.Вот и теперь российские города начинает завоевывать необычный флешмоб без названия. Простая картонка, на ней надпись, понятная миру ваших подписчиков. Против того, что вас раздражает.

С намеком на популярные тенденции. Автор появляется то в метро, то на улице. Или даже на рынке. Вот, например, картонка про авокадо. Намек на то, что этот фрукт рекламируют все, кому не лень в своих здоровых завтраках и обедах.

Нам удалось найти его страницу. Известно только имя — Сергей, фамилия не указана. Лишь короткое сообщение в директ – он из Киева. И, судя по всему, попал в точку не только у своей украинской аудитории, но и у российской. Шутит над бьюти-блогерами, которые рекомендуют то крем для кожи, то краску для волос.

Идея, действительно — западная. Первым, кто стал писать на обычной картонке свои протесты против странных, глупых и даже случайных явлений и вещей, это Сет из Нью-Йорка. Сегодня звезда Инстаграм. 5 миллионов подписчиков.

Что касается нового героя с картонками, то он точно пытается "уколоть" инстаграмный бомонд. Намекая — "хватит публиковать" свои фоточки с райского побережья.

Правда, на некоторые его фразы кто-то уже обиделся. Например, он уверяет, что 50 тысяч заработать инстаграм-мама в декрете не может. "Я ж мать" не согласна.

"Сейчас в интернете в открытом доступе много обучающих материалов, можно получить интернет-профессию. Я говорю про смм-специалистов, инстаграм-маркетологов, можно открыть свой бизнес открывать в инстаграм или чужой бизнес", — уверена Евгения Скрипникова, маркетолог в декрете.

Флешмоб точно разойдется. Я провел свой интернет-эксперимент. Картонки — работают. Вызывают улыбку и интерес аудитории. Просмотры и лайки обеспечены. Правда, разве это самое главное?

Сейчас

00:13

Станция метро "Смоленская" закрывается на длительный ремонт

23:58

В одной из башен Москва-сити рухнула часть наружного остекления

23:27

В Праге почтили память павших советских и русских воинов

23:12

В Афганистане вступает в действие режим сокращения насилия

21:35

Отменено советское постановление о молоке за вредность

20:37

Путин поговорил с Эрдоганом о Сирии и Ливии

19:09

В США россиянка раскаялась и получила срок

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин поговорил с Эрдоганом о Сирии и Ливии

Путин поговорил с Эрдоганом о Сирии и Ливии

4 часа назад
Украина вернулась в Средневековье: автобус с эвакуированными из Китая чуть не сожгли

Украина вернулась в Средневековье: автобус с эвакуированными из Китая чуть не сожгли

4 часа назад
Путин о перспективе дружбы и мира с Украиной: "надежда умирает последней"

Путин о перспективе дружбы и мира с Украиной: "надежда умирает последней"

4 часа назад
В одной из башен Москва-сити рухнула часть наружного остекления

В одной из башен Москва-сити рухнула часть наружного остекления

1 час назад

Трансляции

Завтра, 23 февраля

16:00

Выступление Владимира Путина на вечере в честь Дня защитника Отечества
21:00

Салют в честь Дня защитника Отечества
Все трансляции
В Москве усиливают меры по профилактике коронавируса

В Москве усиливают меры по профилактике коронавируса

1 час назад
Президент московской федерации хоккея был задержан полицией

Президент московской федерации хоккея был задержан полицией

4 часа назад
В США россиянка раскаялась и получила срок

В США россиянка раскаялась и получила срок

5 часов назад
Видео со стриптизом: праздник в питерском морге

Видео со стриптизом: праздник в питерском морге

5 часов назад
Чемпион мира по футболу и бывший жених Памелы Андерсон продолжит карьеру в России

Чемпион мира по футболу и бывший жених Памелы Андерсон продолжит карьеру в России

1 час назад
В Афганистане вступает в действие режим сокращения насилия

В Афганистане вступает в действие режим сокращения насилия

2 часа назад
Станция метро "Смоленская" закрывается на длительный ремонт

Станция метро "Смоленская" закрывается на длительный ремонт

1 час назад
Песков отреагировал на страхи россиян в связи с возможным уходом Путина

Песков отреагировал на страхи россиян в связи с возможным уходом Путина

11 часов назад
Небензя выступил в ООН вместо Михно, которому не дали визу

Небензя выступил в ООН вместо Михно, которому не дали визу

5 часов назад
Валерия поведет "Сильных женщин" в Госдуму

Валерия поведет "Сильных женщин" в Госдуму

6 часов назад
Федор Бондарчук и Александр Петров произвели вбрасывание в матче "Авангард" – "Йокерит"

Федор Бондарчук и Александр Петров произвели вбрасывание в матче "Авангард" – "Йокерит"

4 часа назад
Лазарев или Басков: кто из них лучше справится с новым амплуа?

Лазарев или Басков: кто из них лучше справится с новым амплуа?

12 часов назад
Праздничный концерт, шоу и фильмы: выходные с телеканалом "Россия 1"

Праздничный концерт, шоу и фильмы: выходные с телеканалом "Россия 1"

12 часов назад
Телеканал "Россия 24" перечислит имена погибших на войне

Телеканал "Россия 24" перечислит имена погибших на войне

19.02.2020 15:12
Взрослые европейцы не спешат уходить из отчего дома

Взрослые европейцы не спешат уходить из отчего дома

1 час назад
Принц Гарри и Маркл присмотрели особняк в Малибу по соседству с Дауни-младшим

Принц Гарри и Маркл присмотрели особняк в Малибу по соседству с Дауни-младшим

2 часа назад
На пути Юго-Восточной хорды обнаружили 4 участка радиоактивного загрязнения

На пути Юго-Восточной хорды обнаружили 4 участка радиоактивного загрязнения

3 часа назад
Отменено советское постановление о молоке за вредность

Отменено советское постановление о молоке за вредность

3 часа назад
Пять самых скандальных высказываний Трампа о Ближнем Востоке

Пять самых скандальных высказываний Трампа о Ближнем Востоке

3 часа назад
Кинокритик проснулся: Трамп разгромил "Паразитов" и отомстил Брэду Питту

Кинокритик проснулся: Трамп разгромил "Паразитов" и отомстил Брэду Питту

3 часа назад
Первые анализы: у снятой с поезда китаянки коронавирус не нашли

Первые анализы: у снятой с поезда китаянки коронавирус не нашли

4 часа назад
Система мониторинга здоровья: как в Китае спасаются от больных коронавирусом

Система мониторинга здоровья: как в Китае спасаются от больных коронавирусом

4 часа назад
Трамп поведал о "лжи номер семь"

Трамп поведал о "лжи номер семь"

5 часов назад
Объявлены российские цены на обновленный Hyundai Solaris

Объявлены российские цены на обновленный Hyundai Solaris

5 часов назад
Россельхознадзор не получал уведомлений о розыске Красиловой

Россельхознадзор не получал уведомлений о розыске Красиловой

5 часов назад
Американец Спектор пожаловался на холод "Матросской тишины"

Американец Спектор пожаловался на холод "Матросской тишины"

5 часов назад
Авторынок Китая терпит крах: из-за коронавируса продажи рухнули в 10 раз

Авторынок Китая терпит крах: из-за коронавируса продажи рухнули в 10 раз

5 часов назад
Украинский "Нафтогаз" посчитал заключение контракта с Россией своей заслугой

Украинский "Нафтогаз" посчитал заключение контракта с Россией своей заслугой

6 часов назад
Американец принёс главе Apple цветы и шампанское. На него подали в суд

Американец принёс главе Apple цветы и шампанское. На него подали в суд

6 часов назад
В США подозревают Россию во вмешательстве в президентские выборы 2020 года

В США подозревают Россию во вмешательстве в президентские выборы 2020 года

6 часов назад
Рейтинг надежности автобрендов возглавили Porsche и Genesis

Рейтинг надежности автобрендов возглавили Porsche и Genesis

6 часов назад
Смерть дочери-наркоманки и исчезновение мужа довели женщину до 350 килограммов

Смерть дочери-наркоманки и исчезновение мужа довели женщину до 350 килограммов

6 часов назад
LG V60: первое официальное изображение флагмана

LG V60: первое официальное изображение флагмана

7 часов назад
Ромео и Джульетта встретились в подземном переходе

Ромео и Джульетта встретились в подземном переходе

7 часов назад
Вылечившийся от коронавируса китаец заразился им во второй раз

Вылечившийся от коронавируса китаец заразился им во второй раз

7 часов назад
Турчинов: Украина не может объявить войну ядерному государству

Турчинов: Украина не может объявить войну ядерному государству

7 часов назад
BlaBlaCar перестал работать в Крыму

BlaBlaCar перестал работать в Крыму

8 часов назад
Американец отсудил 150 000 долларов за отказ в выдаче автономера "Я &#8211; Бог"

Американец отсудил 150 000 долларов за отказ в выдаче автономера "Я – Бог"

8 часов назад
Когда выгоднее всего покупать iPhone: вычислено правильное время

Когда выгоднее всего покупать iPhone: вычислено правильное время

9 часов назад
Как он съел собаку: Евгений Гришковец рассказал о службе на флоте и эмиграции

Как он съел собаку: Евгений Гришковец рассказал о службе на флоте и эмиграции

11 часов назад
Ранняя весна повернется неожиданной стороной: прогноз на выходные

Ранняя весна повернется неожиданной стороной: прогноз на выходные

11 часов назад
Древние жители Южного Урала

Древние жители Южного Урала

12 часов назад
Перемены в Windows 10: свежие значки и контроль над обновлениями

Перемены в Windows 10: свежие значки и контроль над обновлениями

13 часов назад
Премьера в "Театриуме на Серпуховке": пластический спектакль "Букашки. Фантазия!"

Премьера в "Театриуме на Серпуховке": пластический спектакль "Букашки. Фантазия!"

19.02.2020 08:42

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку