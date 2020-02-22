Хватит бесить! В соцсетях набирает популярность новый флешмоб

Он обсуждает такие проблемы, которые знакомы всем, как стендап-комик и высмеивает какие-то вещи. Например, "Родственники — Вайбер не для открыток". Киевский инстаграм-герой обозначает явления, которые бесят большинство. Беззлобно. В Дагестане — поддержали.

На улицах Махачкалы сегодня прошла серия одиночных пикетов против проблем, о которых не принято говорить, но и молчать уже — невозможно. Вышли только мужчины — с призывом ко всем девушкам. Протест организован по стандартной схеме подобных мероприятий. У участников акции — довольно решительный вид, для стояния с плакатами выбрано сразу несколько локаций.

Ну, а теперь стоит внимательно присмотреться к тому, что за информация, собственно, на них содержится. Вот, например, активист заявляет, что у него уже есть "гель для бритья". А другой и вовсе говорит за всех мужчин сразу. Мол, носки у него тоже имеются в наличии.

С учетом того, что всё это происходит накануне "дня защитника Отечества" — становится понятно, что перед нами некий крик души махачкалинских мужчин. И демонстрация усталости от подарков, которые кому-то могут показаться банальными. С чем, кстати, можно поспорить.

Но сейчас речь не столько о смыслах, сколько — о форме. Пикеты с постулатами против вещей, которые раздражают — нынче популярный жанр. Как оказалось — многим есть, что сказать.

Все гениальное в мире интернета просто.Вот и теперь российские города начинает завоевывать необычный флешмоб без названия. Простая картонка, на ней надпись, понятная миру ваших подписчиков. Против того, что вас раздражает.

С намеком на популярные тенденции. Автор появляется то в метро, то на улице. Или даже на рынке. Вот, например, картонка про авокадо. Намек на то, что этот фрукт рекламируют все, кому не лень в своих здоровых завтраках и обедах.

Нам удалось найти его страницу. Известно только имя — Сергей, фамилия не указана. Лишь короткое сообщение в директ – он из Киева. И, судя по всему, попал в точку не только у своей украинской аудитории, но и у российской. Шутит над бьюти-блогерами, которые рекомендуют то крем для кожи, то краску для волос.

Идея, действительно — западная. Первым, кто стал писать на обычной картонке свои протесты против странных, глупых и даже случайных явлений и вещей, это Сет из Нью-Йорка. Сегодня звезда Инстаграм. 5 миллионов подписчиков.

Что касается нового героя с картонками, то он точно пытается "уколоть" инстаграмный бомонд. Намекая — "хватит публиковать" свои фоточки с райского побережья.

Правда, на некоторые его фразы кто-то уже обиделся. Например, он уверяет, что 50 тысяч заработать инстаграм-мама в декрете не может. "Я ж мать" не согласна.

"Сейчас в интернете в открытом доступе много обучающих материалов, можно получить интернет-профессию. Я говорю про смм-специалистов, инстаграм-маркетологов, можно открыть свой бизнес открывать в инстаграм или чужой бизнес", — уверена Евгения Скрипникова, маркетолог в декрете.

Флешмоб точно разойдется. Я провел свой интернет-эксперимент. Картонки — работают. Вызывают улыбку и интерес аудитории. Просмотры и лайки обеспечены. Правда, разве это самое главное?