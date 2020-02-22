22 февраля 202006:54

"Нью-Йорк Айлендерс" с Варламовым обыграл "Детройт"

nhl.bamcontent.com

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиге продолжился в Нью-Йорке. Местный "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 4:1 обыграл "Детройт Ред Уингз".

За три минуты до конца основного времени "островитяне" выигрывали 2:0. Но "красные крылья" отыграли один гол и поставили победу хозяев под сомнение. Однако на 60 минуте Джордн Эберле и Лео Комаров забросили по шайбе в ворота "Детройта" и установили окончательный счет.

Ворота "Айлендерс" защищал Семен Варламов. Российский голкипер отразил 21 бросок и помог "островитянам" прервать серию из четырех поражений.

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