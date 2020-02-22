Тема:

"Исламское государство" 46 минут назад

22 февраля 202011:17

Албания выдала боевика, воевавшего в рядах исламистов в Сирии

В Россию из Албании экстрадирован гражданин, принимавший участие в боевых действиях на стороне исламистов в Сирии, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

Расул Мислаев находился в международном розыске после того как в 2013 году уехал в Сирию, где участвовал в боевых действиях против правительственных сил на стороне "Исламского государства" (запрещено в России). Операцию по его задержанию и экстрадиции провели совместно ФСБ, Генпрокуратура РФ и Интерпол.

В Албанию Мислаев проник под другим именем два года назад под видом сирийского беженца и жил в миграционном центре в Карече. Сотрудникам центра он представился именем аргентинского футболиста Диего Марадоны. При этом задержанный утверждал, что всего лишь создал организацию, которая собирала средства для беженцев, пострадавших от войны в Сирии.

Сейчас 34-летний Мислаев помещен СИЗО.

Известно, что боевик родился и жил в Норильске. В 2015 году суд в Чечне признал Мислаева участником террористической группировки.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2018 года власти Бельгии экстрадировали в Россию Али Гехаева, который находился в международном розыске за финансирование террористов.

Ранее по теме

Сейчас

11:31

В Азове при взрыве газа в доме погибли 2 человека

10:30

Движение на Сокольнической линии столичного метро полностью восстановлено

09:48

Правительство одобрило поправки в УПК по делам о сбыте наркотиков

09:38

К российским биатлонистам пришли с обысками накануне эстафеты чемпионата мира

08:09

Нарушено движение по Сокольнической ("красной") линии метро

06:15

Число жертв коронавируса COVID-19 продолжает расти.

04:59

СМИ: Россия поддерживает выдвижение кандидатом на пост президента США Берни Сандерса

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

К российским биатлонистам пришли с обысками накануне эстафеты чемпионата мира

К российским биатлонистам пришли с обысками накануне эстафеты чемпионата мира

2 часа назад
МИД России изучит решение арбитража в Гааге по претензиям Украины

МИД России изучит решение арбитража в Гааге по претензиям Украины

18 минут назад
Правительство одобрило поправки в УПК по делам о сбыте наркотиков

Правительство одобрило поправки в УПК по делам о сбыте наркотиков

2 часа назад
Зеленский: за панику и беспорядки в Новых Санжарах ответят провокаторы

Зеленский: за панику и беспорядки в Новых Санжарах ответят провокаторы

1 час назад

Трансляции

Завтра, 23 февраля

16:00

Выступление Владимира Путина на вечере в честь Дня защитника Отечества
21:00

Салют в честь Дня защитника Отечества
Все трансляции
Число жертв коронавируса COVID-19 продолжает расти

Число жертв коронавируса COVID-19 продолжает расти

5 часов назад
Женщина, выгуливавшая собаку, провалилась под лед на Москве-реке

Женщина, выгуливавшая собаку, провалилась под лед на Москве-реке

19 минут назад
В Азове при взрыве газа в доме погибли 2 человека

В Азове при взрыве газа в доме погибли 2 человека

23 минуты назад
Драчев: обыски связаны с аккредитацией Касперовича и подозрениями Логинова

Драчев: обыски связаны с аккредитацией Касперовича и подозрениями Логинова

38 минут назад
Логинов: обыски - это запрос от IBU. Какое-то недоверие, нужное именно в шесть утра

Логинов: обыски - это запрос от IBU. Какое-то недоверие, нужное именно в шесть утра

57 минут назад
Украинцев предупредили о снижении размера пенсий

Украинцев предупредили о снижении размера пенсий

1 час назад
США отработали действия на случай российского ядерного удара по Европе

США отработали действия на случай российского ядерного удара по Европе

9 часов назад
Хватит бесить! В соцсетях набирает популярность новый флешмоб

Хватит бесить! В соцсетях набирает популярность новый флешмоб

11 часов назад
Федор Бондарчук и Александр Петров произвели вбрасывание в матче "Авангард" – "Йокерит"

Федор Бондарчук и Александр Петров произвели вбрасывание в матче "Авангард" – "Йокерит"

15 часов назад
Лазарев или Басков: кто из них лучше справится с новым амплуа?

Лазарев или Басков: кто из них лучше справится с новым амплуа?

23 часа назад
Праздничный концерт, шоу и фильмы: выходные с телеканалом "Россия 1"

Праздничный концерт, шоу и фильмы: выходные с телеканалом "Россия 1"

23 часа назад
Телеканал "Россия 24" перечислит имена погибших на войне

Телеканал "Россия 24" перечислит имена погибших на войне

19.02.2020 15:12
В Красноярске потушен крупный пожар в жилом доме

В Красноярске потушен крупный пожар в жилом доме

2 часа назад
Apple запатентовала полностью стеклянный айфон

Apple запатентовала полностью стеклянный айфон

3 часа назад
В США не могут определиться, кого поддерживает Россия в предвыборной гонке

В США не могут определиться, кого поддерживает Россия в предвыборной гонке

4 часа назад
Стартовала "Берингия" - камчатская традиционная гонка на собаках

Стартовала "Берингия" - камчатская традиционная гонка на собаках

5 часов назад
В Рио-де-Жанейро дан старт карнавальным парадам

В Рио-де-Жанейро дан старт карнавальным парадам

6 часов назад
Дмитрию Тарасову предстоит операция

Дмитрию Тарасову предстоит операция

8 часов назад
Дело Олеси Красиловой: за что США ополчились на русскую переводчицу

Дело Олеси Красиловой: за что США ополчились на русскую переводчицу

11 часов назад
Чемпион мира по футболу и бывший жених Памелы Андерсон продолжит карьеру в России

Чемпион мира по футболу и бывший жених Памелы Андерсон продолжит карьеру в России

11 часов назад
Станция метро "Смоленская" закрывается на длительный ремонт

Станция метро "Смоленская" закрывается на длительный ремонт

11 часов назад
На пути Юго-Восточной хорды обнаружили 4 участка радиоактивного загрязнения

На пути Юго-Восточной хорды обнаружили 4 участка радиоактивного загрязнения

14 часов назад
Кинокритик проснулся: Трамп разгромил "Паразитов" и отомстил Брэду Питту

Кинокритик проснулся: Трамп разгромил "Паразитов" и отомстил Брэду Питту

14 часов назад
Трамп поведал о "лжи номер семь"

Трамп поведал о "лжи номер семь"

15 часов назад
Премьера в "Театриуме на Серпуховке": пластический спектакль "Букашки. Фантазия!"

Премьера в "Театриуме на Серпуховке": пластический спектакль "Букашки. Фантазия!"

19.02.2020 08:42

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку