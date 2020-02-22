Драчев: обыски связаны с аккредитацией Касперовича и подозрениями Логинова

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев признался, что в итальянской полиции могут подозревать личного тренера Александра Логинова Александра Касперовича в снабжении своего подопечного запрещенными препаратами.

"Причина проста – заявление одного из руководителей IBU о проведении проверки в сторону Александра Касперовича и Александра Логинова, как спортсмена, ранее уличавшегося в допинге, — цитирует Драчева РИА Новости. – Они считают, что между аккредитацией Касперовича и допингом есть какая-то связь. Возможно, Касперович скрывается под чужой аккредитацией и привозит на чемпионат мира запрещенные препараты".

В связи со сложившейся ситуацией вокруг обысков у российской сборной, посольство России в Италии связалось с МИД Италии и аппаратом председателя Совета министров Италии и потребовало разъяснений. Об этом говорится в заявлении диппредставителства.

Напомним, что утром субботы в номер Логинова и Евгения Гараничева ворвалась полиция и провела обыски личных вещей. У Логинова были изъяты личный ноутбук, мобильный телефон. Он продолжил подготовку к субботней эстафете чемпионата мира. Впрочем, пока неизвестно, сможет ли он принять участие в гонке.