"Прокладка" между Церковью и государством не нужна, считает митрополит Иларион

Идея ввести должность уполномоченного по делам верующих не нашла поддержки в Русской православной церкви, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

Он напомнил, что во времена СССР подобным функционалом был наделен Совет по делам религий при Совмине. Однако сейчас нет необходимости в наличии "прокладки" между церковью и государством.

Иларион отметил, что взаимодействие с государством налажено "на самых разных уровнях", начиная от патриарха. Единственный функционал, которым мог бы быть наделен омбудсмен, это работа с правами религиозных сект. Однако Иларион указал, что в России существует свобода вероисповедания. И если секты не нарушают законодательство, не относятся к экстремистским организациям, то "никто их не трогает".

Ранее "Российская ассоциация защиты религиозной свободы" предложила ввести отдельный институт уполномоченного по защите прав верующих в РФ. Пять лет назад с подобной инициативой выступал депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов.