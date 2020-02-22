Биатлон. Норвегия выиграла женскую эстафету чемпионата мира, Россия – восьмая

В итальянском местечке Антхольц состоялась эстафетная гонка среди женщин в рамках чемпионата мира по биатлону. Победу по итогам заезда праздновали спортсменки сборной Норвегии.

Скандинавские биатлонистки допустили девять промахов, пробежали на четверых один штрафной круг, но опередили финишировавшую второй Германию на 10,7 секунды. Замкнула тройку сборная Украины, на стрельбе использовав восемь доппатронов без заезда на круги.

Сборная России продемонстрировала восьмой результат. В эстафете принимали участие Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова и Лариса Кулина. Россиянки 11 раз использовали дополнительные патроны, один раз забежав на круг. Итог — + 1 минута 02,6 секунды по отношению к победившей Норвегии.