Кузнецова уточнила, что с мальчиком, в колени которого вросла гречка

Восьмилетний мальчик из Омска, которого отчим в воспитательных целях ставил коленями на гречку, и она вросла в кожу, находится в интернате.

Как рассказала уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, у мальчика продолжается процесс реабилитации, длительный и непростой. С ним работают специалисты.

"Сейчас прорабатываются различные варианты дальнейшего жизнеустройства ребенка, мы на связи с регионом", — цитирует слова Кузнецовой РИА Новости.

Уполномоченный по правам человека заверила, что история мальчика остается "в зоне особого внимания" ее и ее аппарата.

Отчим ребенка, житель Омска Сергей Казаков, получил четыре с половиной года колонии, а мать, Алину Юмашеву, приговорили к полутора годам лишения свободы. В суде Казаков принес публичные извинения за издевательства над ребенком.