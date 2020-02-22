КХЛ. "Трактор" разгромил "Сибирь" в Челябинске

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги челябинский "Трактор" нанес крупное поражение "Сибири". Встреча, проходившая на Дальнем Востоке, завершилась с "сухим" счетом 4:0 в пользу челябинцев.

Впрочем, победа жалась хоккеистам "Трактора" не так уж легко. Первую шайбу хозяева льда забили лишь к 25 минуте, когда счет был открыт Ником Бэйленом. Затем в матче на 25 минут вновь наступила "засуха". Лишь в заключительные 10 минут Томаш Гика и дважды Лукаш Седлак довели дело до разгрома.

Для "Трактора" эта победа стала четвертой в шести предыдущих матчах КХЛ. Челябинцы, несмотря на это, с 53 баллами продолжает замыкать таблицу Восточной конференции. "Сибирь" же с 70 очками занимает пятое место на том же Востоке.