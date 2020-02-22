FP: Госдеп подозревает Россию в коронавирусной дезинформации

Россия ведет кампанию в блогосфере, вбрасывая дезинформацию о коронавирусе, чтобы нанести ущерб американским институтам и навредить имиджу Вашингтона, считают в Госдепе США. Для этого применяются тайные и насильственные кампании, заявил исполняющий обязанности заместителя госсекретаря по Европе и Евразии Филип Рикер. Поэтому Госдепу поставили задачу бороться с фейками в Twitter, Facebook и Instagram.

Замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев отреагировал на обвинения и предположил, что США таким образом пытаются скрыть свою причастность к вспышке болезни. Быть может, коронавирус действительно создали в стране, обладающей огромным техническим потенциалом. Примечателен тот факт, что виновником любой проблемы в мире МША называют Россию. Это говорит о том, что нас воспринимают как опасную угрозу, подчеркнул ученый.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили в ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане. Возбудитель новый коронавирус COVID-2019. В Китае заболели более 76 тысяч человек, из них 2345 скончались, передает агентство FP.