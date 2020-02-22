Российские "Панцири" доставлены в Сербию

В Сербию доставлены первые российские зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь-С1".

Как сообщил министр обороны страны Александр Вулин, первая часть системы "Пацирь-С1 прибыла в субботу, 22 февраля, на военный аэродром "Полковник-пилот Миленко Павлович" в Батайнице.

Вулин заметил, что это оборонное оружие является единственным в регионе и поможет Сербии поддерживать военный нейтралитет, пишет РИА Новости.

На этой неделе министры обороны России и Сербии договорились о том, что первые "Панцири-С1" будут переданы покупателям в ближайшее время. Сербия объявила о покупке шести ЗРПК "Панцирь-С1" после учений "Славянский щит", которые прошли осенью прошлого года.

"Панцирь-С1" – система ПВО ближнего радиуса действия. Ракетное вооружение используется для перехвата целей на расстоянии до 20 километров, а эффективная дальность огня из 30-миллиметровых пушек – 4 километра.