Футбольные матчи в Италии перенесены из-за игрока, заболевшего коронавирусом

В Италии произошли массовые переносы футбольных матчей из-за первых заражений коронавирусом. Всего перенесено свыше 40 встреч различных любительских лиг. Профессиональные лиги продолжат проведение матчей.

Известно, что одним из первых футболистов, зараженных коронавирусом стал 38-летний игрок футбольного клуба "Кодоньо" из Ломбардии, сообщает Спорт24.Ru. На данный момент он госпитализирован и находится хоть и в стабильном, но тяжелом состоянии.

Кроме того, похожие на коронавирус симптомы были также выявлены у нескольких людей из окружения футболиста "Кодоньо". В общей сложности коронавирус был обнаружен у 29 жителей Италии. Два человека скончались.