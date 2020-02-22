Трамп прокомментировал статью WP о Сандерсе и России

Президент США Дональд Трамп призвал "быть осторожными с Россией", которая, согласно публикации газеты The Washington Post, якобы пытается помочь кандидату на номинацию от Демократической партии Берни Сандерсу на выборах президента в этом году. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

Что же касается штата Невада, где через сутки демократам предстоят кокусы, на которых определяются лидеры предвыборной гонки, Трамп выразил уверенность в том, что в ноябре победу здесь одержит он.

Сам Сандерс в ответ на публикацию The Washington Post заявил, что не нуждается в помощи России и призвал Москву "держаться подальше" от американских выборов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "параноидальными" сообщения о вмешательстве России в праймериз в США. Он отметил, что по мере приближения выборов количество подобного рода новостей растет.