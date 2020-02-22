Обыски у российских биатлонистов: итальянские силовики действовали беспринципно

После того как в 6 утра в номер к чемпиону-биатлонисту Александру Логинову ворвалась итальянская полиция, разгорелся скандал. И это — за считаные часы до важнейшей гонки на чемпионате мира! В качестве повода называют претензии к аккредитации его личного тренера Александра Касперовича. Рядом со спортсменами находится и переживает всей душой спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Главный спикер сегодняшнего дня Александр Логинов, который дал обет молчания на этом чемпионате мира, общается с представителями российских и зарубежных СМИ.

В составе сборной команды России Логинов пришел сегодня к финишу четвертым. На первом этапе бежал Евгений Гараничев, сосед по комнате Саши.

В 6 утра к невыспавшимся российским спортсменам перед стартом постучалась итальянская полиция. Ребят заставили скинуть одеяло. Был произведен обыск. Забрали iPhone Логинова, некоторые личные вещи, компьютер с личными фотографиями — жены, ребенка — необходимые лекарственные препараты, витамины.

Спрашивали и Логинова, и Гараничева. И вот в такой ситуации российская команда вышла на старт. Гараничев с Логиновым рассказывали, что они пробовали уснуть — гонка-то ближе к вечеру — но ничего не получалось.

Это абсолютно беспринципное вмешательство итальянских силовиков. Были вопросы к личному тренеру Логинова Александру Касперовичу, что он воспользовался чужой аккредитацией. Итальянские полицейские решили, что это — повод для того, чтобы обыскать машины Логинова и Касперовича в поисках запрещенных препаратов.

На фоне событий последнего времени, происходящих с чистой и честной российской командой, все этот носит абсолютно провокационный характер.

Александр Логинов чуть не плакал, давая интервью. "Спасибо за поддержку. Мы не сломаемся, у нас менталитет не такой", — сказал спортсмен.

Кому это выгодно? Международный союз биатлонистов открещивается: это не мы дали сигнал итальянской полиции. Но совершенно очевидно, что просто так полицейские не приезжают.

Накануне был денег отдыха, но полицейские нагрянули именно в субботу, за считаные часы до старта разбудив и взбудоражив всю российскую команду.

Понятно, что после такого требовать от нашей команды борьбы за медали было совершенно невозможно, еще на первом этапе была у Евгения Гараничева и палка сломалась. Логинов делал все что мог. Наш чемпион мира столкнулся с прецедентной атакой, однако наша сборная и дальше, конечно, будет выступать.