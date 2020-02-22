22 февраля 202020:20

Эрдоган анонсировал встречу с Путиным, Макроном и Меркель

Глава Турции Реджеп Эрдоган заявил о планах провести четыресторонний саммит по сирийскому Идлибу 5 марта.

На встречу будут приглашены лидеры Германии, Франции, России.

Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон идею одобрили, передает "Интерфакс".

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Эрдоган анонсировал встречу с Путиным, Макроном и Меркель

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