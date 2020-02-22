Павленский заявил, что он парижанин и француз

Художник-акционист Петр Павленский, оказавшийся в центре очередного скандала во Франции, заявил, что не собирается возвращаться в Россию.

Он сказал, что хочет оставаться в Париже. "Если я живу во Франции — это значит, что я француз. Я живу в Париже — значит, я парижанин, значит, я должен принимать участие в политической жизни города и страны", — приводит слова Павленского "Интерфакс".

Свою деятельность он охарактеризовал как "политическое искусство". По словам акциониста, он подверг сомнению официально принятую систему ценностей, когда лицемерие стало считаться нормой, но не видит в этом ничего плохого.

Павленский также посетовал, что теперь ему запрещено общаться со своей подругой Александрой де Таддео, у которой, как он ранее заявлял, он украл интимное видео известного французского политика Бенжамена Гриво. Он признался подруге в краже только после публикации материала в интернете. Как пояснил акционист, им с де Таддео нельзя видеться, пока идет следствие. Иначе они могут попасть в тюрьму.

Он отверг предположения о том, что опубликовал видео из ревности, а также версию о том, что по заданию Москвы сделал все, чтобы выбить Гриво из выборной гонки. "Какое еще нелепое объяснение можно придумать?" — задался вопросом Павленский.

Кроме того, акционист пояснил, что находится сейчас под судебным контролем, что является аналогом российской подписки о невыезде. Французские судебные власти расследуют два дела, фигурантом которых является Павленский. Одно из них связано с публикацией Павленским в интернете интимного фото и видео, на которых виден известный французский политик из правящей партии "Вперед, республика" Бенжамен Гриво, второе касается драки с участием Павленского, произошедшей в ночь на 1 января 2020 года в Париже.