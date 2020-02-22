В Мексике пропала 15-летняя россиянка

В штате Халиско на западе Мексики пропала 15-летняя гражданка России. По данным местной прокуратуры, в последний раз девушку видели в муниципалитете Тлахомулько-де-Суньига (расположен рядом с Гвадалахарой — столицей штата Халиско).

Россиянка пропала еще 17 февраля. Посольство РФ в курсе ситуации, оказывает содействие в поисках. Кроме того, искать россиянку помогает почетный консул РФ в Гвадалахаре, пишет ТАСС.