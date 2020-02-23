Пушков: версия о "подстрекателях" в Новых Санжарах не внушает доверия

Сенатор Алексей Пушков заявил, что версия секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что беспорядки в Новых Санжарах были вызваны "профессиональными подстрекателями", не внушает доверия.

Ну, конечно ! Если на Полтавщине были «профессиональные подстрекатели», которые только и ждали момента, чтобы протестами встретить автобус с потенциально больными, это в корне меняет дело ! Тогда негодующая толпа — это лишь «подстрекнутые» люди. Вот только верится в это с трудом. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) February 22, 2020

Получается, что "подстрекатели" только и ждали момента, чтоб встретить автобус с потенциально больными людьми, отметил Пушков в своем Twitter. Тогда участники беспорядков – "подстрекнутые люди". В правдоподобности этой версии сенатор усомнился.

В поселке Новые Санжары под Полтавой ранее произошли массовые беспорядки. Они были вызваны размещением на карантин украинских граждан, эвакуированных из Китая, где в настоящее время выявлена вспышка коронавируса COVID-2019. Автобус с 73 пассажирами закидали камнями, а силовики, сопровождавшие эвакуированных, были атакованы местными жителями. Президент Украины Зеленский назвал беспорядки "дикарством" и подчеркнул, что в них виноваты провокаторы.