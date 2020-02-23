Восемь россиян вернулись с круизного лайнера Diamond Princess на родину

В Россию вернулись восемь россиян, которые находились на круизном лайнере Diamond Princess, где зарегистрирована вспышка коронавируса COVID-19.

Они будут находиться на карантине в Казани. Об этом сообщили в правительстве.

У трех человек выявлен коронавирус, сообщает телеканал "Россия 24". По словам медиков, заболевание протекает в легкой форме, без симптомов.

Эвакуация проведена авиацией МЧС при поддержке МИД.