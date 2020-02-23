"Желтые жилеты" попытались прорваться к президенту Франции на Международном сельскохозяйственном салоне в Париже. Эммануэль Макрон приехал встретиться с фермерами, но прием его ждал негостеприимный, передает телеканал "Россия 24".

Макрона освистали, оскорбили, а еще "жилеты" устроили акцию протеста прямо на выставке. У фермеров к президенту много претензий. После выхода Великобритании из ЕС Францию ждут сокращения дотаций на сельское хозяйство. Кроме того, винодельческий сектор страдает от санкций США.

Акции протеста также прошли на севере Франции в Лилле, где были задержаны 9 человек.