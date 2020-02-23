Италия приняла документ по борьбе со вспышкой коронавируса в стране

В Италии совет министров принял декрет с мерами борьбы со вспышкой коронавируса COVID-19 на севере страны. Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте после завершения пятичасового экстренного заседания.

По мнению Конте, декрет позволит главам регионов, затронутых вспышкой заболевания, принимать дальнейшие меры, чтобы препятствовать отъезду людей из коммун, которые сейчас могут считаться очагами. Премьер подчеркнул, что в случае необходимости будут установлены пропускные пункты и привлечены вооруженные силы.

Журналисты задали вопрос о санкциях против тех, кто не подчиняется запрету, Конте, отвечая, вспомнил об уголовной статье "Неподчинение распоряжениям властей".

При этом премьер-министр отметил, что не стал бы использовать эту статью в качестве перспективы наказания. "Это меры предосторожности, которые направлены в том числе на защиту местного населения. Власти полагаются на доверие граждан, которые будут готовы терпеть неудобства в течение двух недель", — цитирует слова Конте РИА Новости.

В зонах вспышки заболевания будут запрещены въезд и выезд, за редкими исключениями, которые будут оцениваться в каждом конкретном случае. В этих районах уже предусмотрена приостановка учебы, рабочей деятельности и массовых мероприятий.

Ранее министр молодежной политики и спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что власти страны готовы отменить все спортивные соревнования в областях Ломбардия и Венето в воскресенье, 23 февраля.

По последним данным, в Италии общее число случаев заражения коронавирусом увеличилось до 79, два человека скончались, один был выписан из больницы после выздоровления. Заражение зафиксировано в пяти регионах Италии. Больше всего заразившихся – 54 человека – в Ломбардии. Доставлен в больницу 51 человек, 18 заболевших находятся в отделениях интенсивной терапии.