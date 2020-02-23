Петрос Ананян победил последнего соперника Максима Дадашева

В Лас-Вегасе прошел поединок между российским боксером Петросом Ананяном и пуэрториканцем Субриэдем Матиасом, выступающими в среднем весе. Судьи присудили победу россиянину.

Бой Ананян а Матиаса продолжал все 12 раундов. Судьи единогласным решением отдали победу Петросу. 31-летний Петрос Ананян одержал на ринге 15 побед, 3 раза проиграл и два боя завершил вничью. Для Матиаса этот проигрыш стал первым в профессиональной карьере.

Субриэль Матиас вошел в историю, как последний соперник другого российского боксера Максима Дадашева. Именно в бою с пуэрториканцем, Максим получил черепно-мозговую травму, от которой потом скончался. При этом сам Матиаис не виноват в случившемся. Отстветсвенность лежит на судьях, не остановивших бой.