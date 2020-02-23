Когда придет настоящая весна: прогноз метеоролога

Метеорологи рассказали, когда в центральную часть России придет настоящая весна. Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды "Фобос", заявил, что снег "уже ничто не сможет реанимировать". В марте температура воздуха будет на два-четыре градуса превышать норму, передает РИА Новости. В первой декаде месяца установится "обманчивое" тепло.

Нормальной мартовской температурой для Москвы является минус 5-6 градусов ночью и плюс полтора градуса днем. В марте 2020 года к этим значениям придется прибавить два-четыре градуса.

Настоящая, "астрономическая" весна наступит примерно 20 марта. Или, в крайнем случае, 23 марта, в День метеоролога, рассказал Тишковец.

Метеоролог Михаил Леус предупредил об ухудшении погоды в ближайшие дни. В воскресенье, 23 февраля, и в понедельник, 24 февраля, столбики термометра опустятся ниже нуля. Ожидается гололедица.

К среде в столичный регион придут циклоны и вновь принесут потепление. В Москве будет до плюс пяти градусов.