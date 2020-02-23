НХЛ. "Каролине" пришлось поставить в ворота водителя машины по чистке льда

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сыграно еще три встречи. "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 3:2 переиграл у себя дома "Сан-Хосе Шаркс".

Лучший бомбардир "Рейнджерс" Артемий Панарин ограничился двумя голевыми передачами. Его товарищ по команде Павел Бучнеич результативных действий не совершил. Вратарь "рейнджеров" Игорь Шестеркин отбил 44 броска из 46.

Уникальный случай произошел в матче "Торонто Мэйпл Ливз" – "Каролина Хэррикейнс". По ходу встречи получили травмы оба вратаря "Каролины" Петр Мразек и Джеймс Раймер. Гостям пришлось поставить в ворота случайного человека водителя машины по чистке льда Дэйва Эйрса. В молодости Дэйв был голкипером любительской команды. В 42 года ему пришлось дебютировать в НХЛ. Эйрс пропустил после первого же броска по его воротам, потом еще одну. Однако "Каролина" выиграла 6:3. Нападающий "Хэррикейнс" Андрей Свечников получил 2 минуты штрафа.

"Монреаль Канадиенс" в гостях забросил три безответных шайбы в ворота "Оттава Сенаторз". В одной из голевых атак принял участие Илья Ковальчук, отдавший точную передачу. Защитник "сенаторов" Никита Зайцев результативных действий не совершил.