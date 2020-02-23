23 февраля 202010:29

В США погиб астронавт-любитель Майк Хьюз

Twitter / Justin Chapman

В США погиб при попытке совершить полет на самодельной ракете астронавт-любитель и сторонник теории плоской Земли Майк Хьюз по прозвищу Безумный Майк. Это произошло накануне, 22 февраля, в ходе съемок научно-популярной программы для телеканала Science Channel.

Съемочная группа телеканала находилась на месте запуска неподалеку от города Барстоу в Калифорнии для того, чтобы запечатлеть полет. Хьюз планировал подняться на своей ракете на высоту 5 тысяч метров для программы "Самодельные астронавты" (Homemade Astronauts), передает ТАСС.

Вскоре после запуска ракета упала на землю, при этом ее парашют не раскрылся. Хьюз не выжил. Ему было 64 года.

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