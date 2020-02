В США погиб астронавт-любитель Майк Хьюз

В США погиб при попытке совершить полет на самодельной ракете астронавт-любитель и сторонник теории плоской Земли Майк Хьюз по прозвищу Безумный Майк. Это произошло накануне, 22 февраля, в ходе съемок научно-популярной программы для телеканала Science Channel.

Съемочная группа телеканала находилась на месте запуска неподалеку от города Барстоу в Калифорнии для того, чтобы запечатлеть полет. Хьюз планировал подняться на своей ракете на высоту 5 тысяч метров для программы "Самодельные астронавты" (Homemade Astronauts), передает ТАСС.

Вскоре после запуска ракета упала на землю, при этом ее парашют не раскрылся. Хьюз не выжил. Ему было 64 года.

Michael 'Mad Mike' Hughes tragically passed away today during an attempt to launch his homemade rocket. Our thoughts & prayers go out to his family & friends during this difficult time. It was always his dream to do this launch & Science Channel was there to chronicle his journey pic.twitter.com/GxwjpVf2md