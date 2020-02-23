23 февраля 202011:25

На Камчатке трагически погибла журналистка Мария Нетребенко

На Камчатке трагически погибла главный редактор информационного агентства "Камчатка" Мария Нетребенко. Причиной трагедии стало ДТП на снегоходе, которым она управляла.

Как сообщают "Вести: Приморье", трагедия произошла недалеко от Петропавловска-Камчатского на трассе биатлонного комплекса имени Фатьянова после торжественного открытия камчатской традиционной гонки на собачьих упряжках "Берингия-2020". Снегоход, на котором ехали Нетребенко и ее коллега Лейсан Латыпова, врезался в дерево. Мария погибла, вторая журналистка госпитализирована и находится в реанимации.

На Камчатку Мария Нетребенко приехала всего полгода назад, чтобы увидеть полуостров вблизи. До этого она работала в Хабаровском крае, затем в редакции "Вести: Приморье" "ГТРК "Владивосток", жила в Юго-Восточной Азии, снимала репортажи и писала статьи.

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