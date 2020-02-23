Уайлдер готов был продолжать бой с Фьюри, но тренер выбросил полотенце

Теперь уже бывший чемпион WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер после проигранного боя Тайсону Фьюри заявил, что хотел до конца биться с соперником. Также он признал, что британский боксер одержал заслуженную победу.

"Мой тренер выбросил полотенце, хотя я был в состоянии продолжить поединок. Но оправданий быть не может. Сегодня победу одержал лучший боксер. Но я воин. И вернусь на ринг еще сильнее", – цитирует американского боксера ESPN.

Напомним, что 23 февраля в Лас-Вегасе Фьюри техническим нокаутом победил Уайлдера и завоевал чемпионский пояс по версии WBC в тяжелом весе.