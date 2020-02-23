Захарова прокомментировала коронавирусные подозрения в адрес России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение агентства France Press об информационной войне, которую якобы ведет Россия против США. По словам источника агентства в Государственном департаменте США, американские дипломаты подозревают Россию в распространении слухов об искусственном происхождении коронавируса COVID-19. В соцсетях публикуется информации, что вирус создан в американских секретных биолабораториях. В Госдепе считают, что Москва, используя фейковые аккаунты, хочет испортить имидж Вашингтона в глазах мировой общественности.

Захарова назвала сообщение France Press "намеренным вбросом", пишет РИА Новости.

В Китае число заразившихся коронавирусом приближается к 77 тысячам, скончались 2345 человек. Почти 21 тысяча полностью выздоровели.