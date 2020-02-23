"Нефтехимик" забросил восемь безответных шайб в ворота "Амура"

Матчем в Хабаровске между местным "Амуром" и нижнекамским "Нефтехимиком" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Гости разгромили хозяев льда со счетом 8:0. Хет-трик в составе победителей оформил Йонас Энлунд.

Помимо него за "волков" дважды отличился Дамир Шарипзянов. Еще по голу записали в свой актив Тимур Хафизов, Зак Митчелл и Андрей Сергеев.

"Нефтехимик" обошел "Амур" в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, поднявшись на девятую строчку. На счету команды Вячеслава Буцаева стало 60 очков после 60 игр. У "Амура", идущего десятым,в активе 58 баллов после такого же количества матчей.