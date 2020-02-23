Для 102-летнего ветерана Великой Отечественной провели специальный парад

В Уфе в День защитника Отечества 102-летнего ветерана Мугина Нагаева поздравили специальным парадом. Перед его домом промаршировали более 150 военнослужащих, кадетов и юнармейцев в сопровождении оркестра, пишет РИА Новости.

Участника Великой Отечественной войны, награжденного боевыми орденами, поздравили с праздником глава Башкирии Радий Хабиров, представители Центрального военного округа и ветераны. Радий Хабиров вручил Мугину Нагаеву орден командира 112-й Башкирской кавдивизии генерал-майора Шаймуратова.

Нагаев, закончивший войну в звании гвардии капитана, сражался на Брянском и Юго-западном фронтах, а боях за Берлин был ранен.