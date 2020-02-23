23 февраля 202016:18

Полиция подсчитала участников согласованного мероприятия в Москве

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Более двух тысяч жителей и гостей столицы приняли участие в шествии, приуроченном к Дню защитника Отечества. Организаторы акции - КПРФ. Шествие стартовало со Страстного бульвара. Потом прошел митинг.

Мероприятие было согласовано с властями и прошло спокойно. За порядком следили Росгвардия и полиция, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в ходе торжеств президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Российский лидер каждый год приезжает в Александровский сад 23 февраля, чтобы почтить память солдат, павших за Родину. В торжественной церемонии также участвовали председатель правительства России Михаил Мишустин, спикеры Совета Федерации Валентина Матвиенко и Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны Сергей Шойгу.

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