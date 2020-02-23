Патриарх Кирилл призвал воспитывать подлинный патриотизм

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля. После церемонии возложения он, обращаясь к священнослужителям, сказал несколько слов о патриотизме и воспитательной роли церкви. Кирилл отметил, что распад Советского Союза был связан не с внешним нападением, а с неспособностью защититься изнутри, и объединяющую роль православной церкви в воспитании патриотизма патриарх назвал особой. Причем речь не о так называемом квасном или пропагандистском патриотизме, а глубинном, основанном на религиозных убеждениях, на убежденности в необходимости соблюдения заповедей.

Обращаясь к военнослужащим, патриарх поздравил их с праздником и подчеркнул ответственность и жертвенность их миссии по защите Отечества

Также к Могиле Неизвестного Солдата венки возложили заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, депутаты Мосгордумы и представители ветеранских и молодежных организаций, начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов вместе с членами коллегии Минобороны России.

Вечером небо столицы украсит праздничный салют – в 21.00 горожане и гости Москвы увидят пиротехническое шоу. Для этого подготовлены 16 специальных площадок. Посмотреть красочные фейерверки можно на Лужнецкой набережной, ВДНХ, в парковых зонах. Самое красочное представление организуют в парке Победы на Поклонной горе.