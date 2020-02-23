Беременная женщина и ребенок пострадали в аварии в Тверской области. Видео

В минувшую субботу, 22 февраля, на трассе Тверь – Ржев в Тверской области произошла авария, в результате которой два человека получили травмы различной степени тяжести.

Судя по кадрам, легковой автомобиль Nissan выехал на полосу встречного движения, чтобы обогнать грузовик. После этого легковушка вернулась в свой ряд, но водитель не справился с управлением – машину занесло. Транспортное средство вылетело в кювет и перевернулось на крышу.

По данным СМИ, пострадала 29-летняя беременная женщина, у которой была диагностирована черепно-мозговая травма, и ее пятилетний сын. Ребенок находится в детском кресле, поэтому отделался сравнительно легкими повреждениями.