Тема:

Американское присутствие в Ираке и Афганистане 19 минут назад

23 февраля 202018:26

Трамп хочет лично подписать соглашение с талибами

AP Images

Президент США Дональд Трамп намерен лично поставить подпись под соглашением о мире с движением "Талибан" (запрещено в РФ). О своих намерениях американский лидер заявил во время традиционного общения с журналистами на южной лужайке Белого дома.

Перед вылетом в Индию Трамп заявил прессе, что "Талибан" "устал воевать", а сам афганский народ хочет заключить договор, который "приведет к миру в их стране".

Ранее о намерении подписать соглашение с талибами сообщал госсекретарь Майк Помпео. По его мнению, это может произойти до конца февраля. А после подписания предполагается провести межафганские переговоры, на которых будет предпринята попытка добиться длительного мира. С 21 февраля в стране действует режим прекращения огня.

Если планы Вашингтона сбудутся, американский контингент в Афганистане сократится с 12–13 до 8,6 тысячи военнослужащих.

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