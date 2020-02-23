23 февраля 202021:05

Московское "Динамо" по буллитам обыграло "Спартак" в ретро-матче в стиле 60-х

twitter.com/dynamo_ru

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское "Динамо" на домашнем льду в серии буллитов обыграло столичный "Спартак" – 2:1. Встреча проходила в формате ретро-матча, который был посвящен 1960-м годам.

Основное время завершилось со счетом 1:1. У хозяев льда шайбу забросил Вячеслав Кулемин (6-я минута), а у гостей – Анатолий Никонцев (45). Овертайм также победителя не выявил. В серии буллитов точнее оказались "бело-голубые", победный бросок на свой счет записал Владимир Брюквин.

Стоит отметить, что перед началом игры состоялась церемония поднятия под своды арены тренерского стяга знаменитого динамовца Владимира Юрзинова, который 20 февраля отпраздновал свой юбилей – 80 лет.

Антураж противостояния полностью соответствовал эпохе прошлого века – обе команды вышли на лед в специальной форме, а для болельщиков были организованы выставка ретро-фотографий и советских автомобилей, специальные фотозоны, интерактивы и полевая кухня.

"Динамо" одержало третью победу в последних пяти играх и с 80 очками занимает четвертое место в Западной конференции, а "Спартак" в ней же расположился строчкой ниже, имея в активе на пять очков меньше.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ "бело-голубые" во вторник, 25 февраля, примут челябинский "Трактор", а "красно-белые" в тот же день на выезде сыграют с подольским "Витязем".

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