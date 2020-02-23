Хирурги вытащили заколку из почки 5-летней девочки

Три недели провела в реанимации пятилетняя тюменка после того, как хирурги достали из ее почки заколку-невидимку.

Девчушку в состоянии септического шока госпитализировали в клиническую больницу №2 в Тюмени. При этом никаких предпосылок для развития сепсиса не было. Недоумевающие врачи сделали рентген и томографию. И нашли на снимках заколку-невидимку. Вероятно, малышка проглотила ее в процессе игры. Тонкий и острый предмет в процессе прохождения ЖКТ проткнул стенку кишечника, его содержимое попало в брюшную полость, развился перитонит. А сама заколка воткнулась в почку.

Медики боролись за жизнь девочки много часов. В региональном департаменте здравоохранения назвали имена профессионалов: это три анестезиолога — Юлия Захарова, Александр Попов, Ксения Столяр и два хирурга — Валерий Чевжик и Екатерина Арабская.

Потом была битва за жизнь в реанимации, ведь у маленькой пациентки развилась полиорганная недостаточность, ведь при сепсисе страдают сразу несколько систем, в первую очередь – ЦНС, затем легкие, почки и сердце.

Медики сделали все, чтобы вылечить девочку и вернуть ее к нормальной жизни. Сейчас ей предстоит пройти курс реабилитации, сообщает канал "360".