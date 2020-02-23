23 февраля 202022:55

"Питтсбург" проиграл "Вашингтону", Малкин оформил хет-трик Горди Хоу. Видео

Дмитрий Орлов и Евгений Малкин

Дмитрий Орлов и Евгений Малкин
nhl.com

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" на льду домашней "Кэпитал Уан Арены" обыграл команду "Питтсбург Пингвинз" со счетом 5:3 (1:0, 0:2, 4:1).

У победителей дубль оформил Карл Хагелин (45-я, 59-я минуты) и по разу отличились Якуб Врана (7-я минута), Том Уилсон (42) и Ти Джей Оши (51), а у гостей шайбы забросили Патрик Хернквист (35), Сидни Кросби (36) и россиянин Евгений Малкин (49).

Малкин, помимо гола, записал на свой результативную передачу и стал участником драки с защитником "Кэпиталз" Бренденом Диллоном. Таким образом, Евгений оформил так называемый Хет-трик Горди Хоу – шайба, передача и драка в одном матче.

Капитан хозяев льда, российский форвард Александр Овечкин, забивший накануне 700-ю шайбу в НХЛ, а также его одноклубники Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов очков в игре с "пингвинами" не набрали.

"Вашингтон" прервал серию из четырех поражений и с 82 очками занимает третье место в Восточной конференции, а "Питтсбург", потерпевший третье поражение кряду, в ней же расположился строчкой ниже, имея в активе на два очка меньше.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "Кэпиталз" в среду, 26 февраля, примут "Виннипег Джетс", а "Пингвинз" на следующий день на выезде сыграют с "Лос-Анджелес Кингз".

Сейчас

23:23

"Лёд 2" собрал первый миллиард в российском прокате

18:42

Черноморский флот следит за американским эсминцем

18:12

Трамп хочет лично подписать соглашение с талибами

17:03

Опровергнут фейк про самолеты ВКС и турецкую колонну

16:51

Театр "Ла Скала" отменил все спектакли

16:37

Путин рассказал об оружии будущего и напомнил о долге

16:14

Путин прибыл на концерт в ГКД

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Обострение в Идлибе: Путин напомнил Эрдогану, что тот не у себя дома

Обострение в Идлибе: Путин напомнил Эрдогану, что тот не у себя дома

1 час назад
Дело "Сети": новые данные

Дело "Сети": новые данные

2 часа назад
В России научились быстро выявлять коронавирус

В России научились быстро выявлять коронавирус

3 часа назад
Удар по Макрону: Павленским занялась французская контрразведка

Удар по Макрону: Павленским занялась французская контрразведка

1 час назад
Президент "средневековой" Украины отмалчивается насчет Парада Победы

Президент "средневековой" Украины отмалчивается насчет Парада Победы

2 часа назад
Пакистан решил закрыть границу с Ираном вслед за Турцией

Пакистан решил закрыть границу с Ираном вслед за Турцией

5 часов назад
Армения перекрыла границу с Ираном из-за коронавируса

Армения перекрыла границу с Ираном из-за коронавируса

3 часа назад
В Венеции отменили католические службы из-за коронавируса

В Венеции отменили католические службы из-за коронавируса

2 часа назад
Кубок легенд по футболу чуть не закончился скандалом

Кубок легенд по футболу чуть не закончился скандалом

5 часов назад
"Питтсбург" проиграл "Вашингтону", Малкин оформил хет-трик Горди Хоу. Видео

"Питтсбург" проиграл "Вашингтону", Малкин оформил хет-трик Горди Хоу. Видео

20 минут назад
Трамп поздравил Сандерса, а Шиффа заподозрил в утечке

Трамп поздравил Сандерса, а Шиффа заподозрил в утечке

4 часа назад
Консул раскрыл подробности исчезновения 15-летней россиянки в Мексике

Консул раскрыл подробности исчезновения 15-летней россиянки в Мексике

30 минут назад
Московское "Динамо" по буллитам обыграло "Спартак" в ретро-матче в стиле 60-х

Московское "Динамо" по буллитам обыграло "Спартак" в ретро-матче в стиле 60-х

2 часа назад
Театр "Ла Скала" отменил все спектакли

Театр "Ла Скала" отменил все спектакли

6 часов назад
Сборная России обыграла команду Северной Македонии в квалификации Евробаскета

Сборная России обыграла команду Северной Македонии в квалификации Евробаскета

2 часа назад
Трамп хочет лично подписать соглашение с талибами

Трамп хочет лично подписать соглашение с талибами

4 часа назад
Для 102-летнего ветерана Великой Отечественной провели специальный парад

Для 102-летнего ветерана Великой Отечественной провели специальный парад

7 часов назад
В четвертом выпуске шоу "Ну-ка, все вместе!" победили Нуца Бузаладзе и Екатерина Бродская

В четвертом выпуске шоу "Ну-ка, все вместе!" победили Нуца Бузаладзе и Екатерина Бродская

3 часа назад
В проекте "Тест" составили рейтинг лучшей красной икры и "незамерзайки"

В проекте "Тест" составили рейтинг лучшей красной икры и "незамерзайки"

11 часов назад
Это наш подарок: Хлынина и Петров опубликовали клип, не вошедший в фильм "Лёд 2"

Это наш подарок: Хлынина и Петров опубликовали клип, не вошедший в фильм "Лёд 2"

22 часа назад
История с мистикой: завершились съемки "Сердца Пармы"

История с мистикой: завершились съемки "Сердца Пармы"

22.02.2020 21:21
Шоу "100ЯНОВ" на телеканале "Россия 1": новый выпуск ко Дню защитника Отечества

Шоу "100ЯНОВ" на телеканале "Россия 1": новый выпуск ко Дню защитника Отечества

20.02.2020 13:14
Депутат Верховной Рады Украины поздравил мужчин с 23 февраля

Депутат Верховной Рады Украины поздравил мужчин с 23 февраля

2 часа назад
Поступают сотни, выходят десятки: предложения по Конституции фильтруют

Поступают сотни, выходят десятки: предложения по Конституции фильтруют

3 часа назад
В Италии завели уголовное дело на Логинова и Касперовича

В Италии завели уголовное дело на Логинова и Касперовича

3 часа назад
Кудерметова обыграла Младенович на старте турнира в Дохе

Кудерметова обыграла Младенович на старте турнира в Дохе

4 часа назад
Бывший посол США дал Киеву совет по Донбассу и Крыму

Бывший посол США дал Киеву совет по Донбассу и Крыму

4 часа назад
В Бразилии летчик удачно посадил самолет с неисправным шасси. Видео

В Бразилии летчик удачно посадил самолет с неисправным шасси. Видео

5 часов назад
КХЛ. "Салават Юлаев" одолел "Металлург" в овертайме

КХЛ. "Салават Юлаев" одолел "Металлург" в овертайме

5 часов назад
Арестован подросток, закопавший в снегу "убитого" мальчика

Арестован подросток, закопавший в снегу "убитого" мальчика

5 часов назад
Йоханнес Бе завоевал золото чемпионата мира в масс-старте

Йоханнес Бе завоевал золото чемпионата мира в масс-старте

5 часов назад
Штаты подумывают обратиться по поводу Ирана в СБ ООН

Штаты подумывают обратиться по поводу Ирана в СБ ООН

5 часов назад
Беременная женщина и ребенок пострадали в аварии в Тверской области. Видео

Беременная женщина и ребенок пострадали в аварии в Тверской области. Видео

5 часов назад
Эвакуированной из Китая иностранке на Украине вызвали скорую

Эвакуированной из Китая иностранке на Украине вызвали скорую

5 часов назад
Кузнецова вышла во второй круг турнира в Дохе

Кузнецова вышла во второй круг турнира в Дохе

5 часов назад
В Азове женщина потеряла сознание и едва не погибла под автобусом. Видео

В Азове женщина потеряла сознание и едва не погибла под автобусом. Видео

6 часов назад
Патриарх Кирилл призвал воспитывать подлинный патриотизм

Патриарх Кирилл призвал воспитывать подлинный патриотизм

6 часов назад
Пригожин и Лоза оценили украинскую идею для "Евровидения"

Пригожин и Лоза оценили украинскую идею для "Евровидения"

6 часов назад
Большунов не смог выиграть общий зачет "Ски Тур" из-за ошибки сервисменов

Большунов не смог выиграть общий зачет "Ски Тур" из-за ошибки сервисменов

6 часов назад
Кубок мира. Российские саночники победили в эстафете

Кубок мира. Российские саночники победили в эстафете

6 часов назад
Полиция подсчитала участников согласованного мероприятия в Москве

Полиция подсчитала участников согласованного мероприятия в Москве

6 часов назад
Авакова снова требуют уволить

Авакова снова требуют уволить

7 часов назад
Пилоты Airbus Beluga посадили огромный транспортник при сильном ветре. Видео

Пилоты Airbus Beluga посадили огромный транспортник при сильном ветре. Видео

7 часов назад
В Турции увеличилось число жертв землетрясения

В Турции увеличилось число жертв землетрясения

8 часов назад
Американские санкции сравнили с коронавирусом

Американские санкции сравнили с коронавирусом

8 часов назад
Прилетевших в Киев россиян отправили в Минск

Прилетевших в Киев россиян отправили в Минск

8 часов назад
Умер еще один человек с Diamond Princess

Умер еще один человек с Diamond Princess

8 часов назад
Саночники Антонов и Денисьев выиграли этап Кубка мира в Германии

Саночники Антонов и Денисьев выиграли этап Кубка мира в Германии

8 часов назад
Что будет летом: прогноз климатолога

Что будет летом: прогноз климатолога

9 часов назад
Песков: Анкара не выполнила условия договоренностей, достигнутых больше года назад

Песков: Анкара не выполнила условия договоренностей, достигнутых больше года назад

9 часов назад
Кремль призвал не "впадать в мрачные настроения"

Кремль призвал не "впадать в мрачные настроения"

9 часов назад
Тренировочный полет МиГ-29К закончился крушением

Тренировочный полет МиГ-29К закончился крушением

9 часов назад
Итальянские полицейские не дали Логинову подготовиться к масс-старту

Итальянские полицейские не дали Логинову подготовиться к масс-старту

10 часов назад
Уайлдер готов был продолжать бой с Фьюри, но тренер выбросил полотенце

Уайлдер готов был продолжать бой с Фьюри, но тренер выбросил полотенце

11 часов назад
Премьера в "Театриуме на Серпуховке": пластический спектакль "Букашки. Фантазия!"

Премьера в "Театриуме на Серпуховке": пластический спектакль "Букашки. Фантазия!"

19.02.2020 08:42

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку